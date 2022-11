Superlega, Anastasi carica la Sir: "Piacenza forte ma il nostro obiettivo non cambia"

Foto: Testa

Domani Perugia in trasferta contro la Gas Sales candidata allo scudetto

11 novembre 2022 a

Coach Anastasi suona la carica in vista del match di domani a Piacenza. Ma prima l'allenatore della Sir ritorna sulla gara di Champions: “Abbiamo fatto tre punti importanti per la nostra classifica di Champions e poi hanno avuto spazio dei giocatori che hanno bisogno di stare in campo e di giocare e sono molto contento dell’approccio e dell’attenzione che hanno avuto. Per noi avere un palleggiatore in panchina come Gregor (Ropret, ndr) è un grande vantaggio. È un giocatore che ha esperienza, tranquillità, che è molto intelligente e che ha un bell’approccio con i ragazzi. Ha dato serenità a tutti in campo e si è visto".

Ma domani si torna in Superlega: "Adesso pensiamo alla trasferta di Piacenza. Noi andiamo per cercare di vincere, sappiamo che sarà una bella sfida e una battaglia perché Piacenza come noi è una candidata alla vittoria finale. In questa fase della stagione è centrale e cruciale tenere sempre la concentrazione”.

