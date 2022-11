Serie B, Massimo Coda è l'Mvp del mese di ottobre

Foto: lapresse

Si scrive “Massimo Coda”, si legge “gol”. L’attaccante del Genoa CFC è il miglior calciatore del mese di ottobre della Serie BKT, succedendo a Walid Cheddira del Bari, MVP del mese di settembre. Come di consueto, sono intervenuti i broadcaster ufficiali del campionato (Sky, Dazn, Helbiz) con un giornalista ciascuno, più un personaggio del web, Luigi Potacqui, fondatore, scrittore e content creator di “Romanzo Calcistico”. Dopo essere stato il primo calciatore del “Campionato degli Italiani” a vincere il Trofeo MVP lo scorso febbraio, Coda è anche il primo in assoluto a riceverlo per la seconda volta. La punta verrà premiata in occasione del posticipo casalingo contro il Como, valido per la 13a giornata, durante il cerimoniale pre-gara.

Un bomber implacabile, sempre pronto a timbrare il cartellino e un apporto decisivo alla causa rossoblù, conducendo la squadra di Alexander Blessin nelle zone nobili della classifica. I numeri parlano chiaro: Massimo Coda ha preso parte a 5 gol in 5 presenze nel mese di ottobre con 4 gol e 1 assist: nessun calciatore ha fatto meglio nel periodo. È anche il giocatore che ha effettuato il maggior numero di tiri totali (20), tiri nello specchio (10) e tocchi in area avversaria (33).

Nato a Cava de’ Tirreni (SA) nel 1988, Coda rappresenta il classico “9”, ariete in area di rigore e rapace sotto porta. Dotato di forza fisica e buona tecnica, grazie ai suoi 184 cm è abile anche nel colpo di testa. Tali caratteristiche gli hanno permesso di distinguersi con le maglie, fra le altre, di Cremonese, Salernitana e Benevento, fino all’esperienza tra le fila del Lecce, squadra in cui ha militato fino alla scorsa stagione in cadetteria. Per Coda un’annata incredibile, la scorsa, conclusasi con il primo posto in classifica e la conseguente promozione nella massima categoria, il Premio Pablito come miglior marcatore della Serie BKT 2021/2022 grazie ai 20 gol messi a referto e il premio come MVP dell’anno, entrambi ricevuti direttamente dal Presidente della Lega Serie B Mauro Balata.

