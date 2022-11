Ternana-Brescia, sei vittorie a testa al Liberati nei precedenti: ultimo successo Fere con gol di Palombi

Christian Armadori 10 novembre 2022 a

Il Brescia è una di quelle squadre che a Terni ha sempre venduto cara la sua pelle. La storia parla infatti di una sfida con una certa tradizione (19 i precedenti) caratterizzata da un totale equilibrio.

Sono tutte partite relative al campionato di Serie B, nel quale i lombardi detengono il record assoluto di partecipazioni. Se si eccettua una breve parentesi in Serie C1 tra il 1982-83 e 1984-85, il Brescia ha infatti militato nel dopoguerra solo nei due massimi tornei nazionali (23 le partecipazioni in Serie A). La Ternana ha ottenuto 6 vittorie, così come 6 sono stati i successi del Brescia.

Il pareggio si è registrato in 7 occasioni. La partita del 1978-79 si è disputata sul campo neutro di Arezzo. Quella del 2017-18 è stata invece recuperata dopo essere stata sospesa per pioggia al 20’ pt qualche giorno prima. La differenza reti è di 22-18 in favore della Ternana. I tecnici rossoverdi che hanno sconfitto i lombardi sono Riccomini, Marchesi, Toscano, Tesser, Breda e Carbone. Nella foto proprio l'esultanza di Palombi, decisivo per l'ultimo successo delle Fere contro le Rondinelle.

