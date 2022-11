Don Luca e i suoi dolci rilanciano l'Orvietana, in Coppa Italia c'è l'Arezzo

Il rito portafortuna del parroco: "Iniziai l'anno scorso per tirare su il morale dei ragazzi dopo un ko"

Marco Gobbino 10 novembre 2022 a

a

a

La vittoria tardava ad arrivare e allora ci ha pensato don Luca. Tifosissimo dei colori biancorossi, non solo quelli dell'Orvietana, ma anche del Perugia, don Luca Conticelli, tessera di abbonamento numero 1 del club del presidente Biagioli, regolarmente acquistata, è parroco delle chiese di Sant'Andrea e di San Domenico in centro storico. È proprio lui a spiegarci il rito che ha voluto rinnovare: “Lo scorso anno avevo visto i ragazzi, soprattutto i più giovani, tristi dopo una sconfitta, mi presentai agli allenamenti con un dolce, fu una sorpresa gradita e da lì in poi il percorso verso la vittoria del campionato proseguì alla grande. Ho voluto ripeterlo sabato, quando ho portato un dolce con su scritto “è giunta l’ora” e sapete come è finita!”. Orvietano doc, don Luca ricopre molti incarichi nella Diocesi. È membro del Collegio dell'Istituto del Sostentamento del Clero, commissario della Confraternita della Misericordia e di quella degli Scalzi, incaricato del Sovvenire e della Promozione dell’8XMille, ma la sua passione per il calcio non passa inosservata. “In realtà – spiega – ho praticato tennis, non calcio, ma fin da giovanissimo mi capitava di andare a vedere l’Orvietana e anche il Perugia, infatti i miei fratelli mi portarono al Curi nel ’78, da lì nacque la mia simpatia per entrambe le squadre”.

Po' Bandino, un prete tra i pali: la storia di Don Samy

Un prete allo stadio ci sta senza imbarazzi? “Assolutamente sì, d’altronde quando Papa Francesco parla di Chiesa in uscita, intende anche questo. Ovvio che a volte si senta qualche parola di troppo, ma a Orvieto l’ambiente è tranquillo, non c’è cattiveria, diciamo che ci vuole l’orecchio per andare oltre! Ho un ottimo rapporto con tutti, meraviglioso poi quello col presidente Biagioli, una persona accogliente e generosa”. Ma l’Orvietana si salverà? “Ma spero di sì, serviranno impegno, passione, lealtà.. e chissà magari qualche altro dolce del prete". Intanto ieri mercoledì 9 novembre l'Orvietana ha conosciuto anche l'avversario nei 16esimi di Coppa Italia: è l'Arezzo che ha battuto 2-1 la Lupa Frascati, guadagnandosi il pass per il match contro i rupestri. Si gioca il 7 dicembre, da sorteggiare se al Muzi o in Toscana.

Si sposa ex prete dopo più di un anno di attesa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.