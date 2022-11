Next Gen Finals, Passaro salva tre match point e batte Arnaldi in cinque set: prima vittoria a Milano

09 novembre 2022 a

a

a

Prima vittoria alle Next Gen Finals di Milano per Francesco Passaro. Il 21 enne cresciuto nello Junior Perugia ha sconfitto Arnaldi in cinque set nel derby azzurro, al termine di un'autentica battaglia.

Passaro con Musetti nella storia: mai due azzurri insieme alle Next Gen Finals

Passaro infatti ha salvato addirittura tre match point nel tie break decisivo per poi aggiudicarselo con il punteggio di 10-8. Questi i parziali: 4-3, 2-4, 3-4, 4-3, 4-3, per due ore e trequarti di partita.

Impresa di Passaro, è tra gli otto qualificati per le Next Gen a Milano

Giovedì 10 novembre l'ultima sfida del girone contro lo statunitense Nakashima.

Non basta Passaro, Junior Perugia sconfitto dal Forte dei Marmi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.