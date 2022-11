Gubbio-Recanatese, cambia l'orario dalle 14.30 a mezzogiorno: protesta dei tifosi. Il motivo

08 novembre 2022 a

Cambio d'orario per il Gubbio. Domenica 13 novembre infatti, il match contro la Recanatese, non si giocherà più alle 14,30 come inizialmente previsto ma in anticipo alle 12.

"La decisione - si legge in una nota della società rossoblù - è stata presa dalla Lega Pro in accordo con le due società, come iniziativa per combattere i rincari energetici. Si tratta della seconda gara in assoluto di questa fase sperimentale dopo Messina-Monterosi (girone C) disputata nel turno precedente".

La decisione di anticipare il match a mezzogiorno ha provocato la rabbia dei tifosi, che hanno manifestato tutta la loro contrarietà anche sui social. "Vergogna", "Fate di tutto per allontanare la gente dallo stadio", "Non si capisce il motivo, quando la partita finisce è ancora giorno", questi alcuni dei messaggi di commento al comunicato postato dall'As Gubbio.

