Perugia, Angella e Rosi tornano in gruppo

Arrivano segnali distensivi da Pian di Massiano. In un momento ultra delicato per la stagione biancorossa il club del presidente Santopadre e lo staff tecnico di Castori cercano di rimettere insieme ogni tassello per sfruttare tutte le risorse. E così sono tornati ad allenarsi con i compagni anche Gabriele Angella e Aleandro Rosi, i due veterani che sono rimasti fuori dalle convocazioni e ai margini del progetto per l’ultima finestra di campionato. Nel corso delle settimane, da entrambe le parti, c’è stato un comportamento volto a superare l’impasse e oggi è arrivato l’ultimo tassello del riavvicinamento con l’incontro fra il neo diesse Castagnini e i due calciatori. Dal pomeriggio poi il ritorno di Angella e Rosi in gruppo con il chiaro intendo di ricompattare tutto il Grifo e provare a uscire da una situazione difficilissima.

