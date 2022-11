Trasciatti debutta in serie A: sarà assistente in Fiorentina-Salernitana

La guardalinee folignate è reduce dalla designazione nella finale della Libertadores

08 novembre 2022 a

Era nell’aria da tempo e finalmente è arrivata per Tiziana Trasciatti la prima designazione nel massimo campionato italiano. Domani mercoledì 9 novembre alle 20.45, l’assistente folignate farà il suo debutto in serie A come assistente 2 nella gara Fiorentina-Salernitana. Dirigerà l’incontro Federico La Penna della sezione di Roma 1, l’assistente 1 sarà Alessandro Lo Cicero della sezione di Brescia, il quarto ufficiale sarà Davide Ghersini della sezione di Genova. Al Var ci saranno Francesco Fourneau e Valerio Marini, entrambi della sezione di Roma 1.

“Tiziana giunge a questo indimenticabile e meritato traguardo dopo un percorso costellato di successi - fanno dall’Aia di Foligno -, che già l’ha vista essere promossa nel ruolo di assistente internazionale in ambito femminile dal 2019 e in B il 15 marzo scorso nella gara Cittadella-Reggina. Il mese scorso in Ecuador ha partecipato alla Coppa Libertadores, meritando la designazione come Avar 2 per la finale. A Tiziana, le congratulazioni più sentite da parte del presidente Luciano Pistoli Alunni, del Consiglio direttivo e di tutti gli associati della sezione”.

