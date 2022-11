Malore per un dirigente sugli spalti: Santa Sabina-Magione viene sospesa

E' successo nell'intervallo del match di Prima categoria, decisivo l'intervento dei sanitari

Una partita del campionato di Prima categoria, Santa Sabina-Magione, ieri domenica 6 novembre, è stata sospesa nell'intervallo su decisione delle due società. Il motivo? Un malore di un dirigente della squadra di casa che era sugli spalti dello stadio perugino. "Tra il gioco e il divertimento c'è stato anche un momento difficile per la nostra società - scrive sui social la dirigenza del Santa Sabina -. Un dirigente del Santa Sabina, è stato colpito da un infarto sugli spalti, nell'intervallo della partita della prima squadra contro il Magione".

"L'intervento immediato del medico sociale, dottor Mario Marcaccioli, coadiuvato dalla giovane ma brillante infermiera Anna Antognarelli (sorella di uno dei nostri Giovanissimi) - continua il club rossoblù -, presenti alla partita, è risultato decisivo. L'arrivo tempestivo dell'ambulanza ha poi evitato il peggio. Il nostro amico e collaboratore è ancora ricoverato in terapia intensiva: vogliamo far arrivare a lui e a sua moglie tutto il nostro affetto e il nostro incoraggiamento! Forza! Il Santa ti aspetta per mille altre avventure! Ringraziamo anche il Magione per la sportività dimostrata e per il grande senso umano nel condividere la decisione di interrompere la partita".

