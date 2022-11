Casalmaggiore-Bartoccini Fortinfissi Perugia 3-0, sconfitta pesante per le magliette nere

06 novembre 2022 a

La Bartoccini Fortinfissi Perugia cede al Pala Radi contro la Trasportipesanti Casalmaggiore 3-0 (25-21 25-16 25-14 i parziali) senza riuscire a trovare una reazione agli attacchi di Frantti (Mvp del match con 20 punti) ed ai servizi di Perinelli.

Al termine della gara la disamina della centrale Linda Nwakalor. "Non è stata una buona giornata, venivamo da due partite positive e siamo consapevoli del valore e di cosa siamo in grado di fare. C'è dispiacere per non essere riuscite a riportare sul campo quanto avevamo preparato durante la settimana, ma già da martedì si pensa alla prossima partita con l'obiettivo di ritornare sulla scia positiva".

IL TABELLINO

TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE: Perinelli 11, Lohuis 8, Carlini 6, Frantti 20, Melandri 4, Malual 7, De Bortoli (L), Piva 1, Mangani. Non entrate: Nikolova Dimitrova, Scola, Braga, Sartori, Braga (L). Allenatore Pistola.

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA: Dilfer 1, Lazic 8, Nwakalor 6, Samedy 9, Gardini 2, Polder 10, Armini (L), Galic 2, Provaroni 1, Bartolini 1, Rumori. Non entrate: Avenia.

Allenatore Bertini.

Arbitri: Spinnicchia, Piperata.

Spettatori: 1191. Durata set: 26', 24', 24'; Totale: 74'. MVP: Frantti.

