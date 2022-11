Superlega, Sir Susa-Milano 3-0: sesta vittoria in campionato

Foto: Testa

A fine gara giro d'onore con la Supercoppa vinta a Cagliari

Festa doppia stasera al PalaBarton! La Sir Safety Susa Perugia supera in tre set l’Allianz Milano e conquista la sesta vittoria piena in Superlega. A fine match luci basse, giro di campo con la Supercoppa Italiana conquistata martedì a Cagliari e standing ovation di tutto il palazzetto. Questa l’estrema sintesi della serata a Pian di Massiano con i Block Devils che proseguono il loro cammino in campionato a punteggio pieno confermandosi capolista al termine di una gara per larghi tratti combattuta ed equilibrata con le due fasi break capaci di lavorare con qualità a muro ed in difesa e di tenere su basse percentuali le opposte fasi offensive.

Sir contro Milano per continuare a vincere e far festa con la Supercoppa: Leon ai box

Perugia, con Leon e Russo a riposo, presenta Plotnytskyi e Solè e la vince con un servizio più ficcante (7 ace, di cui 3 proprio del martello ucraino, contro 2) ed alla fine attaccando meglio dei propri avversari (47% contro 40%). L’Mvp di serata è l’opposto lussemburghese di Perugia Kamil Rychlicki che ne mette a terra 17 con 1 ace ed 1 muro. Doppia cifra in casa bianconera anche per Semeniuk (11 punti) e per Flavio che ne sigla 10 col 64% sotto rete. 9 con 3 ace i punti di Plotnytskyi. Il tour de force di Perugia prosegue mercoledì sera, sempre al PalaBarton, alle ore 20:00 con l’esordio in Champions contro Lubiana.

La Sir si rituffa in campionato dopo il trionfo in Supercoppa: al PalaBarton c'è Milano

