Cesena-Gubbio 3-0, Corazza segna subito: poi espulso Vazquez e i rossoblù cedono

05 novembre 2022 a

a

a

Una partita nata male e finita peggio. Pomeriggio da incubo per il Gubbio, nonostante il seguito di oltre 400 tifosi all'Orogel Stadium Dino Manuzzi. Corazza infatti sblocca subito la partita al 2' e porta in vantaggio il Cesena.

Gubbio, 400 tifosi a Cesena. E Braglia attacca sindaco e assessore

La partita si mantiene comunque equilibrata ma nel secondo tempo, dopo le prime sostituzioni a opera di Braglia, c'è la svolta definitiva al match con l'espulsione di Vazquez. A questo punto il Cesena dilaga e nel finale segna per due volte: prima con Hraiech e nel recupero con Ferrante.

Gubbio, tris all'Olbia con doppio Arena e Spina: rossoblù sempre in vetta

I romagnoli effettuano pure il sorpasso in classifica a quota 24 punti, +1 proprio sui rossoblù scavalcati in vetta. Al prossimo turno il Gubbio riceve al Barbetti la Recanatese, per il Cesena impegno in trasferta a Chiavari contro l'Entella.

Colpo Gubbio a Pescara con Vazquez, rossoblù agli ottavi di Coppa Italia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.