Ternana-Spal 0-0, Lucarelli non riesce a sfatare il tabù De Rossi

Più occasioni per le Fere nel primo tempo ma nella ripresa i ferraresi rischiano di passare più volte

Lucarelli non riesce a sfatare il tabù De Rossi contro il quale non ha mai vinto, DDR mantiene l'imbattibilità da quando è alla guida della Spal (tre pareggi e una vittoria). Al Liberati finisce 0-0 con la Ternana che presenta, a sorpresa, nell'undici iniziale Donnarumma al posto di Favilli. Nel primo tempo Cassata potrebbe portare in vantaggio la Ternana e La Mantia in scivolata sotto porta potrebbe fare altrettanto per la Spal. Poi è la squadra rossoverde ad avere le migliori opportunità con Palumbo e Donnarumma dopo errore di Alfonso (ma il tiro è rimpallato davanti alla porta).

Nella ripresa un'occasione per la Ternana con parata a terra di Alfonso dopo triangolazione tra Corrado e Partipilo. Ma poi è la Spal ad avere le migliori opportunità. Al 70' Zanellato manca il gol sotto misura dopo girata di Moncini e e all'86' è proprio Moncini che manca l'aggancio da due passi. Finisce 0-0, il secondo consecutivo per Lucarelli.

