Gubbio primo, si prevedono 300 tifosi eugubini per il big match a Cesena

Si attende un grande pubblico per la sfida del Gubbio in casa del Cesena. I rossoblù primi della classe e reduci da quattro successi di fila (Coppa Italia a Pescara compresa), hanno scatenato l'entusiasmo dei tifosi eugubini.

Fino a giovedì 3 novembre erano due i pullman organizzati dai tifosi di San Martino e da quelli della curva pronti per la trasferta al Manuzzi di Cesena. Un terzo è in fase di allestimento da un gruppo di altri tifosi. A questi si aggiungeranno i pulmini da 9 posti e le auto, i mezzi scelti dalla maggior parte dei tifosi per seguire il Gubbio nel big match di sabato 5 novembre.

Non è una esagerazione pronosticare la presenza di almeno 300 tifosi eugubini in uno stadio che si appresta ad accogliere complessivamente circa 10 mila presenze considerato che la squadra di Mimmo Toscano vanta 6.000 abbonati e nel turno precedente ha staccato 2500 biglietti. Cifra destinata ad aumentare vista l’importanza della gara.

