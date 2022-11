Anastasi, carattere ed esperienza: ecco i segreti del successo Sir

Foto: Benda

Le ragioni della quarta vittoria in Supercoppa

Luca Mercadini 04 novembre 2022 a

a

a

Intanto il primo trofeo è a casa. Intanto. Al resto c’è tempo per pensare anche se la Sir Susa non vuole lasciare nulla al caso e la testa presto tornerà alla Coppa del Mondo (dicembre), al campionato (domenica c’è Milano), alla Coppa Italia (primo appuntamento del 2023) e alla Champions (la prossima settimana si comincia). Perugia dopo la due giorni cagliaritana e la quarta Supercoppa nella bacheca del PalaBarton non intende fermarsi. La settima vittoria in altrettante gare da inizio stagione sancisce la marcata supremazia bianconera in questo primo scorcio di superlega. Si diceva che alla Sir, rispetto alla concorrenza, mancavano gli scontri veri. Bene, in pochi giorni sono arrivati due successi sulla Lube e l’affermazione ai danni di Trento. Vittorie non facili. E ci mancherebbe altro. Tutti hanno i loro campioni del mondo, anche se una delle chiavi del successo in terra sarda è stata, probabilmente, la maggiore esperienza. Quella che nei momenti chiave ha consentito alla Sir di salire in cattedra e di sprintare verso il traguardo. Fondamentale il carattere della squadra. Quello che ha consentito di recuperare la sfida contro Lorenzetti che, a un certo punto, sembrava poter tenere il vantaggio. E lo stesso che ha permesso di respingere gli affondi della Lube in finale quando sul 2-1 e 5-0 nel quarto set i cucinieri di Blengini pensavano di avercela fatta. Quindi, la determinazione che ha sancito due affermazioni in altrettanti giorni al tie break, ancora sconosciuto alla Sir di Anastasi. E pure questo poteva costituire un ostacolo, vista l’abitudine al quinto set degli avversari. Ma c’è pure altro. C’è la mano del coach. Anastasi ha portato in finale Perugia con le mosse dalla panchina. La rivoluzione (quattro cambi) nel momento più delicato contro l’Itas è stata decisiva (vedi quanto fatto da Herrera). E ancora una volta gli ingressi dalla panchina sono stati la svolta della finalissima con la Lube (non a caso Plotnytiski mvp della kermesse). E’ vero, la Sir ha la panchina lunga. Ma gli innesti bisogna farli e soprattutto va scelto il momento giusto. Eccolo qua il segreto del successo nell11esima finale degli ultimi cinque anni tra Perugia e Lube, la terza in Supercoppa dove i Block Devils hanno sempre vinto con gli storci rivali.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.