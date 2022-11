Nuovo portiere al Grifo: contratto fino al 2024 per il nazionale albanese Abibi

Il classe 1996 è nato a Umbertide e ha giocato anche con la Berretti biancorossa

Altro volto nuovo in casa Perugia, con il club di Massimiliano Santopadre che dopo Struna ha messo in rosa un nuovo portiere. "Ac Perugia Calcio - si legge in una nota della società - comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessio Abibi. Il portiere, classe 1996, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024." Nazionalità albanese ma nato a Umbertide, ha già vestito la maglia del Perugia in ambito giovanile nella stagione 2013/2014 nella formazione Berretti.

Poi Gavorrano, Altovicentino, Eldense (Spagna), Tirana, Avellino (8 presenze), Cavese. Nel 2021 approda al Dundalk Fc, squadra irlandese, con la quale colleziona 28 presenze fra cui 6 apparizioni nelle qualificazioni all’Europa League e conquista una Supercoppa irlandese. Con la nazionale albanese è stato convocato nelle varie Under fino ad arrivare in Under 21.

