Mondiale per club, sorteggiati i gironi: ecco gli avversari della Sir Susa

Perugia giocherà contro i campioni in carica del Sada Cruzeiro e il Volei Renata

La Fivb ha diramato il calendario del Mondiale per Club che si terrà a Betim in Brasile dal 7 all’11 dicembre e che vedrà in campo a caccia del titolo iridato anche la Sir Safety Susa Perugia. I Block Devils sono stati inseriti nella Pool A insieme ai campioni in carica brasiliani del Sada Cruzeiro ed all’altra formazione brasiliana del Vôlei Renata. Nella Pool B la Trentino Itas di coach Lorenzetti, gli iraniani del Paykan Teheran e la terza compagine verdeoro dell’Itambe Minas. Dal 7 al 9 dicembre i match dei due gironi, semifinali incrociate tra le prime due di ogni girone sabato 10 e finali domenica 11. Di seguito il programma completo della manifestazione. Girone A Sada Cruzeiro Volei (BRA), Vôlei Renata (BRA), Sir Safety Susa Perugia (ITA). Girone B Itambe Minas (BRA), Paykan Club (IRI), Trentino Itas (ITA).

