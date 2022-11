A1 femminile, Perugia cade contro Milano ma porta a casa un punto

Foto: Testa

La Bartoccini-Fortinfissi Perugia lotta e fa vedere il suo lato migliore contro Milano ma non basta, la formazione di coach Gaspari si affida alla sua panchina e tira fuori Candi che rovescia la situazione per il 2-3 finale (25-23 20-25 25-22 27-29 10-15 i parziali). Sonia Candi MVP del match dice la sua sulla partita. "Quando si entra a gara in corso si cerca di portare energia nuova. Eravamo in difficoltà, soprattutto a livello mentale. Le cose non ci venivano come sappiamo fare. Sono felice di come abbiamo reagito e come siamo uscite tutte insieme dalla difficoltà. Perugia ha fatto un'ottima prova, sia in difesa che in attacco. Per noi si era messa male, ma la cosa importante è che siamo riusciti a vincere la partita".

Sponda Bartoccini-Fortinfissi Perugia una delle migliori in campo è stata Martina Armini: "Una prestazione del genere contro un avversario così forte ci fa capire che siamo a livello, dobbiamo spingere sempre ed i risultati dell’allenamento si vedono. Adesso dobbiamo continuare a lavorare così per riuscire a mantenere questo livello di competitività".

