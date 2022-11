Champions, le sedici qualificate. Napoli, Milan e Inter agli ottavi, Juventus in Europa League

03 novembre 2022 a

Chiusa la fase a gironi della Champions League, sono 16 le squadre qualificate agli ottavi che parteciperanno al sorteggio di lunedì 7 novembre a mezzogiorno. Nei primi quattro gironi (A, B, C e D) Napoli, Porto, Bayern e Tottenham passano da prime della classe, Liverpool, Bruges, Inter, Eintracht Francoforte da seconde. In Europa League retrocedono Ajax, Bayer Leverkusen, Barcellona e Sporting Lisbona. Stasera sono arrivati gli ultimi verdetti: nel Gruppo E primo posto sicuro per il Chelsea, Milan secondo e Salisburgo terzo e in Europa League. Nel Gruppo F Real Madrid primo, avanti anche il Lipsia mentre lo Shakhtar va in Europa League. Nel Gruppo G avanti il Manchester City e il Dortmund, rispettivamente primo e secondo, mentre nel Gruppo H Benfica primo per maggior numero di gol segnati in trasferta e Psg secondo con Juve in Europa League solo grazie alla differenza reti rispetto al Maccabi.

Benfica-Juventus 4-3, bianconeri fuori dalla Champions

