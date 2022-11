Ternana-Spal, tutti i precedenti al Liberati: l'ultima volta 1-0 per le Fere con gol di Martella

Christian Armadori 02 novembre 2022 a

La Spal è una di quelle avversarie che a Terni è riuscita fin qui a raccogliere più dei padroni di casa. Nonostante i successi arrivati nelle ultime due sfide, la tradizione parla infatti di un bilancio che rimane per le Fere ancora sfavorevole. Molti ricorderanno la vittoria ottenuta dai rossoverdi nel maggio 2017, decisiva ai fini della salvezza, giunta grazie ad una doppietta di Pettinari.

Probabilmente sono invece di meno i tifosi che rammentano l’intero quadro delle gare in cui la Ternana ha ospitato la Spal, una società gloriosa con 24 partecipazioni nel massimo campionato italiano. Le due squadre si sono affrontate in Umbria in 11 occasioni. In totale, 4 sono stati i successi dei rossoverdi, 2 i pareggi e ben 5 le affermazioni esterne degli emiliani. La sconfitta subita dalle Fere nel dicembre 1973 provocò l’ira dei tifosi contro l’arbitro Lattanzi e la conseguente squalifica del Liberati. La differenza reti è di 7-9 in favore della Spal.

I PRECEDENTI nel dettaglio:

1968-69, Serie B, 1-0 (rete di Meregalli); 1973-74, Serie B, 0-1; 1975-76, Serie B, 0-2; 1976-77, Serie B, 0-1; 1978-79, Serie B, 1-1 (Passalacqua); 1979-80, Serie B, 1-0 (Stefanelli); Serie B, 1992-93, 1-1 (D’Ermilio); 2009-10, I Divisione, 0-1; 2011-12, I Divisione, 0-1; 2016-17, Serie B, 2-1 (doppietta di Pettinari); 2021-22, Serie B, 1-0 (Martella).

