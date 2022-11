L'arbitro più giovane d'Italia è in Umbria: è Maria Vittoria Bianchi e ha solo 14 anni

Fa parte della sezione Aia di Città di Castello e ha debuttato in Arna-Oratorio Don Bosco Under 14

03 novembre 2022 a

a

a

Vittoria Maria Bianchi, 14 anni compiuti da pochi giorni, è il più giovane arbitro d’Italia. La ragazza, originaria di Sansepolcro, appartiene alla sezione arbitrale di Città di Castello dove si è guadagnata lo scorso 20 ottobre il pass per arbitrare al termine del corso sostenuto nel capoluogo tifernate e coronare così la sua grande passione. E nei giorni scorsi la prima chiamata ufficiale.

Spintoni ripetuti all'arbitro, stangata sullo Sporting Terni: multa da 800 euro

Fischietto in bocca e divisa d’ordinanza, la giovanissima Vittoria ha esordito nei campionati umbri dirigendo con autorità e perfetta conoscenza delle regole la partita Arna–Oratorio Don Bosco, valevole per il torneo regionale Under 14. Un pizzico d’emozione all’inizio poi, dato il via alla partita, un crescente senso di autorevolezza e padronanza della situazione.

Ammette l'aggressione all'arbitro e scagiona il compagno di squadra: squalificato 15 mesi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.