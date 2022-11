Perugia, il neo diesse Castagnini ha fiducia nella rosa: "Mercato? Fare punti fino a gennaio"

Domenico Cantarini 02 novembre 2022 a

E' arrivato a Perugia in punta di piedi, Renzo Castagnini. Ma, tra le pieghe della prima giornata a Pian di Massiano, appare chiaro come il neo direttore sportivo del Grifo sia pronto anche a entrare a gamba tesa in caso di necessità. Il dirigente di Reggello ha fatto una chiacchierata con la squadra e poi è stato presentato alla piazza dal patron Santopadre. “L’umore dello spogliatoio è quello che è - ha detto Castagnini - i responsabili di questa situazione non possono essere felici ed è un bene che sia così. Da oggi le responsabilità sono mie. Ho entusiasmo, non ho dormito perché sono carico come ho sentito carico il presidente. Tutti devono avere questo orgoglio: pronti al sacrificio e a pedalare”.



LA SCELTA Sono tre le ‘strade’ che hanno portato l’ex Palermo in biancorosso. Punto uno: “La storia, passata e recente. È un onore essere qui, ho visto le strutture e, siccome sono stato anche alla Juventus, posso dire che c’è un’organizzazione straordinaria”. Punto due: “La stima che ho per l’allenatore: due anni fa volevo Castori a Palermo, è andato alla Salernitana e l’ha portata in A”. Punto tre: “Il Perugia è una squadra con buoni giocatori che finora non hanno reso per quanto valgono e sono qui per aiutarli. Sono disponibile h24, ai calciatori bisogna dire le cose in faccia”. A chiudere il cerchio anche “il feeling che si è creato con il presidente Santopadre. Un uomo passionale, disponibile, orgoglioso del suo club”.



FATTORE CURI L’ultimo posto in classifica è il riflesso di un Grifo ancora senza una vera identità ma “ci sono le premesse per crescere. Un direttore ha il dovere di dialogare con l’allenatore, però le scelte sono del tecnico. Bisogna lavorare sulla testa. Fortunatamente la squadra mi sembra ben allenata perché lotta e corre”. Il neo diesse ha seguito il Grifo 3 volte in stagione. “Con il Parma ero al Curi ed è stata una gara equilibrata, il Perugia è stato compatto e concreto. A Reggio Calabria ho visto una squadra micidiale in contropiede e che ha difeso con ordine. Domenica c’è stata anche sfortuna perché nonostante il predominio iniziale del Cittadella è stata una gara in equilibrio. In questo momento il Curi può essere un peso ed è comprensibile quando ti trovi in svantaggio e in 10 uomini. Bisogna lavorarci perché con qualche risultato il nostro stadio diventa una bolgia: ricordo di aver sempre preso schiaffi qui da avversario. Il Curi deve tornare un fortino, le squadre devono fare fatica”. Infine i ritocchi della rosa. Struna è in prova “e lo stiamo valutando, domani (oggi, ndr) parlo con Angella e Rosi”, ai margini dal giorno del ritorno di Castori. “Il nostro mercato è fare punti fino a gennaio, lavorare su questi ragazzi che hanno qualità. Dobbiamo giocare con l’occhio della tigre e avere l’animale dentro”.

