Leon che paura, cade e sbatte la testa durante la finale di Supercoppa | Video

01 novembre 2022 a

Attimi di apprensione per Wilfredo Leon a pochi istanti dalla fine della finale di Supercoppa tra la Sir Safety Susa Perugia e la Lube Civitanova, vinta dai Block Devils al tie break. Il capitano cade male prendendo una brutta botta alla nuca.

Nel video si vede tutta la preoccupazione dei compagni. Per fortuna, Leon si rialza prontamente pur se deve abbandonare il campo.

Video caduta Leon

Il capitano bianconero, superato lo spavento per la brutta botta alla testa subita nel finale, è però raggiante al termine del match. E comprensibilmente sollevato. “Ho avuto un po’ di paura ma ora è tutto ok, per fortuna. I nostri tifosi sono stati straordinari ma più in generale il pubblico è stato veramente apprezzabile”.

