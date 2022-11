Sir Susa che rimonta, la Supercoppa è tua!

Foto: Benda

A Perugia il primo trofeo della stagione, battuta in finale 3-2 la Lube. Paura per Leon che cade prima del termine della gara

Una super rimonta che vale la Supercoppa. La quarta per la Sir. La prima in Italia per Anastasi. Sotto 1-0, 2-1 e poi 5-0 nel quarto set, Perugia trova la forza di reagire. Di opporsi ad un destino che sembrava scritto e di sollevare al cielo di Cagliari il primo trofeo della stagione al tie break, dove spegne la resistenza di una Lube che si spegne alla distanza. La formazione del patron Sirci assorbe la serata no di Semeniuk ottimamente rimpiazzato da Plotnytskyi che si rivelerà decisivo nel quinto parziale, e sublima un avvio di stagione con sole vittorie grazie anche e soprattutto alla splendida prova del duo Giannelli-Leon. Attimi di apprensione per il cubano a pochi istanti dalla fine della gara. Il capitano cade male prendendo una brutta botta alla nuca. Per fortuna, si rialza prontamente pur se deve abbandonare il campo.

