A1 maschile, lo Junior Perugia supera anche Vigevano

Seconda vittoria consecutiva per la squadra di capitan Tarpani

01 novembre 2022 a

Seconda vittoria consecutiva in serie A1 per lo Junior Tennis Perugia M Plus Performance. Dopo il rotondo successo sul Tc Rungg, arrivano altri tre punti preziosi per i gialloblù che piegano sempre in casa i lombardi del Selva Alta Vigevano. Una prestazione globalmente di grande spessore per i ragazzi di capitan Tarpani, che già dopo i singolari hanno ipotecato la vittoria, suggellata dal doppio, per palati fini, Passaro-Brkic. C’è stato comunque da sudare per i perugini, visto che tre dei quattro incontri iniziali sono terminati al terzo set mentre Francesco Passaro ha regolato con un perentorio 63 63 il bustocco Roberto Marcora, un paio di anni fa al 150esimo gradino mondiale. Preziosissimo il successo del solito, grintoso Tomas Gerini, sulla carta sfavorito al cospetto di Filippo Baldi (già 144 Atp). Oltre tre ore sono state necessarie a ‘Jimbo’ Moroni per domare le velleità di Stefano Napolitano; altra maratona poi per Gilberto Casucci che però ha dovuto soccombere dopo strenua battaglia al cospetto di Simone Camposeo. Nel secondo doppio, buona performance anche per Gilberto Casucci e Andrea Militi Ribaldi che hanno ceduto con onore a Marcora e Napolitano. Domenica prossima lo Junior non scenderà in campo, visto che la sfida contro il Tc Italia originariamente in programma il 6 novembre è stata già anticipata (e vinta dai toscani). I gialloblù torneranno in campo il 13 novembre in casa del Tc Rungg Sudtirol.

