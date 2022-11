Ternana-Spal, al Liberati torna l'ex Meccariello: per lui 125 presenze in maglia Fere

Luca Giovannetti 01 novembre 2022 a

La gara tra Ternana e Spal in programma sabato pomeriggio al Liberati ha un sapore speciale per Biagio Meccariello, che vanta 125 presenze in rossoverde, collezionate tra agosto 2012 (vittoriosa sfida casalinga contro la Pro Vercelli) e maggio 2017 (vittoriosa trasferta di Ascoli, che corona la grande impresa della squadra di mister Liverani). Il difensore di Benevento, 31 anni compiuti a fine marzo, arriva a Terni ad agosto 2012, su precisa scelta di Vittorio Cozzella, che lo ingaggia dopo un’ottima stagione in C con l’Andria Bat (26 gare e 2 reti, messe a segno contro Triestina e Prato). Il diesse napoletano ne apprezza continuità di rendimento e duttilità tattica. Prerogative confermate nel quinquennio vissuto con le Fere, durante il quale viene utilizzato prevalentemente accanto ad un altro marcatore ma talvolta opera nella retroguardia a tre e perfino come terzino destro. Del resto attualmente a Ferrara agisce come centrale della difesa a tre varata da Daniele De Rossi dopo aver giostrato sia nella scorsa stagione sia nella fase iniziale di quella attuale come centrale e come terzino sinistro nella retroguardia a quattro di Roberto Venturato. Biagio Meccariello a Terni appone la propria firma su 5 salvezze centrate senza ricorso ai play out.

Nella prima annata è frenato dalla lesione del crociato subita a Grosseto, che lo costringe a restare fuori da fine ottobre a metà aprile. Eppure colleziona 12 presenze, tutte come titolare e quindi offre il proprio contributo al nono posto della squadra di Domenico Toscano. Nel biennio successivo annovera 47 gare (43 nello schieramento iniziale) trovando continuità di impiego sia col tecnico calabrese sia con Attilio Tesser, approdato sulla panchina rossoverde nel giorno di San Silvestro del 2013 e rimasto in sella fino al termine del campionato successivo (con un sedicesimo e un dodicesimo posto). Numeri migliori nel biennio seguente, con 62 presenze (61 come titolare) e 5 gol (realizzati contro Salernitana, Novara, Latina, Avellino e Benevento).

Nella stagione 2015-16, segnata dalle dimissioni di mister Toscano dopo appena 4 partite, con l’interregno di Stefano Avincola (alla quinta giornata a Salerno) e col successivo ingaggio di Roberto Breda, le Fere chiudono al dodicesimo posto. Invece nella annata seguente, caratterizzata dal tourbillon in panchina tra Benito Carbone, Carmine Gautieri e Fabio Liverani, la salvezza matura grazie ad una straordinaria rimonta finale (26 punti nelle ultime 13 gare, con 3 sconfitte, 2 pareggi e 8 vittorie, compreso il trionfo di Ascoli all’ultima giornata).

