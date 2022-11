Supercoppa, la Sir Susa batte Trento al tie break e pesca in finale la Lube

Foto: Benda

Perugia supera l'Itas 3-2, oggi c'è Civitanova alle 17

01 novembre 2022 a

a

a

Vola in finale alla Del Monte Supercoppa la Sir Safety Susa Perugia. I Block Devils superano al tie break, dopo una girandola di emozioni e dopo 2 ore e 20 di grande pallavolo, l’Itas Trentino e si guadagnano la finale della competizione domani alle ore 17:00 contro la Cucine Lube Civitanova. Match vibrante, di rara intensità, con degli interpreti in campo di primissimo livello che hanno fatto spellare a più riprese le mani al pubblico sardo presente sugli spalti. Perugia sotto di uno, poi avanti di uno, quarto set da brividi in avvio (6-16) e poi quasi ripreso, tie break con Perugia che parte a mille e non si ferma più. Grande equilibrio in quasi tutti i fondamentali, i due liberi Colaci e Laurenzano a fare magie in seconda linea. A fare la, esigua, differenza, il muro con Perugia capace di andare a segno in 18 occasioni contro le 9 di Trento. Miglior realizzatore per i Block Devils Semeniuk con 20 palloni vincenti con 4 ace. 19 per Leon, 13 per Russo con 6 muri. Oggi si gioca per la coppa, obiettivo dichiarato di questa trasferta. Di fronte la rivale di sempre, i campioni d’Italia di Civitanova.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.