Passaro con Musetti nella storia: mai due azzurri insieme alle Next Gen Finals

Il perugino dello Junior è tra i migliori otto Under 21 al mondo che si sfideranno a Milano

01 novembre 2022 a

a

a

Definiti ufficialmente i nomi degli otto qualificati alle Intesa Sanpaolo Next Gen Atp Finals in programma dall’8 al 12 novembre all’Allianz Cloud di Milano dove verrà incoronato il successore di Carlos Alcaraz come miglior tennista Under 21 dell’anno. Il favorito, numeri della Pepperstone Atp Race to Milan alla mano, è il danese Holger Rune. Per quanto riguarda l’Italia, saranno presenti Lorenzo Musetti e il perugino dello Junior Tennis, Francesco Passaro.

Impresa di Passaro, è tra gli otto qualificati per le Next Gen a Milano

I due azzurri hanno stabilito un record: mai era capitato che due italiani fossero presenti insieme nella stessa edizione. Passaro (numero nove della Race to Milan) ha coronato il suo straordinario 2022 raggiungendo la scorsa settimana la qualificazione all’evento di Milano al termine di una lotta serrata per assegnare gli ultimi posti disponibili, che oltre a lui ha premiato il cinese di Taipei Chun-Hsin Tseng (numero otto) e lo svizzero Dominic Stricker (numero dieci).

Passaro batte Zhang: prima vittoria nel circuito maggiore Atp

