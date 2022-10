Gubbio, il gioiello Arena resta fino al termine della stagione

Foto: photostudio

Il Gubbio va, Notari spegne però entusiasmi pericolosi e dice “tutta la verità nient’altro che la verità” sul caso Arena e sui rumors di mercato che sono iniziati ormai da un po’. Prima il campionato. “Sono il primo ad essere soddisfatto della leadership in classifica - dice il presidente - così come delle tre vittorie consecutive, ma guai a fare pensieri strani. Siamo solo all’inizio e da qui alla fine del campionato la strada è lunghissima e piena zeppa di ostacoli. Per cui calma e gesso”.

A Olbia Arena ha firmato una doppietta ed è salito a quota 4 nella classifica marcatori. Il picciotto è nel mirino di diversi club anche di Serie A e di Serie B. Già in estate il Vicenza le ha fatto una offerta difficile da rifiutare. “Una volta per tutte vi dico cosa penso di Arena. Ho deciso io, nessun altro, che sarebbe rimasto a Gubbio. Non è stato facile perché ho dovuto confrontarmi col procuratore e anche con altre persone che volevano farmi decidere diversamente”. Perché non l’ha ceduto? “Alessandro viene da una famiglia di persone che lavorano, viene da ambienti umili, viene dalla strada. Ho visto nei suoi occhi la voglia di rivincita e di dimostrare al mondo il suo valore. Ha grinta, carattere, gnignera: è un giocatore da Gubbio. Ora tutti dicono che ho fatto bene a rifiutare un bel pacco di soldi… beh, sapete che vi dico? I conti li facciamo a fine stagione, e lì vedremo dove saranno arrivati Arena e il Gubbio”.

