Portiere goleador all'Amc 98: al 91' si spinge in avanti, segna e fa pari nel derby

Amc 98-Amerina, il derby del girone B di Promozione giocato oggi domenica 30 ottobre al Finistauri di Acquasparta, resterà a suo modo nella storia dei dilettanti dell'Umbria e non solo. Tutto merito di Luis Alberto Squadroni, portiere dell'Amc 98, che al 91' per cercare di salvare i suoi dalla sconfitta, si è spinto in avanti e, su azione d'angolo, ha beffato il pari ruolo Mantovani dell'Amerina. Così il derby si è concluso 1-1 (l'Amerina era passata in vantaggio al 23' del primo tempo con l'esperto bomber Antonio Fusco). Una domenica superlativa per Squadroni che, oltre a segnare il gol del pari, è stato protagonista di alcuni interventi prodigiosi. Squadroni che, in passato, ha rischiato di dover appendere i guantoni al chiodo per dei problemi cardiaci che parevano in un primo momento precludergli qualsiasi tipo di attività sportiva. E, invece, eccolo qui, più forte che mai e ora anche bomber.

IL TABELLINO

AMC 98: Squadroni 7, Grigioni 6, Bejtulahi 6,5 (34’st Montecchiani s.v.), Manni 6 (28’st Granocchia s.v., 48’st Sanoh s.v.), Trequattrini 6, Cudini 6 (40’st Sensini s.v.), Carissimi 6, Cassetti 6,5, Castellone 6, Anullo 6, Mangialaio 6 (32’st Fortunati s.v.). A disp: Listanti, Cirillli, Serra, Ramozzi. All. Enzo Montecchiani 6.

AMERINA: Mantovani 6,5, Francioli 6 (12’st Paterni 6), Moscatelli 6, Pasquini 6, Gatti 6, Straminelli 6,5, Coscia 6,5 (50’st Pasquini s.v.), Serafini 6, Fusco 7 (28’st Rossi s.v.), Minocchi 6,5, Ferrante 6 (16’st Proietti 6) A disp: Dionisi, D’ercole, Santarelli, Molinari, Straminelli. All. Trotti Gino 6

Arbitro: Fiumi di Orvieto 6 (assistenti Menichetti, Materazzini).

Reti: 23’st Fusco, 46’st Squadroni.

Note: Ammoniti Anullo, Squadroni, Grigioni, Francioli, Coscia, dirigente Meacci per l'Amc, allenatore Trotti.

