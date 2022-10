Bartoccini Fortinfissi Perugia, 3-0 al Busto Arsizio e prima vittoria in campionato: Nwakalor Mvp

30 ottobre 2022 a

La Bartoccini Fortinfissi Perugia (nella foto di Oreste Testa l'esultanza finale) conquista la prima storica vittoria contro la E-Work Busto Arsizio vincendo 3-0 (25-21 25-21 25-17 i parziali) in una gara fatta in crescendo dove a far la differenza è stato il gioco a rete di Polder e Nwakalor (quest’ultima Mvp del match), in versione Regina del muro.

Nel post partita le impressioni a caldo delle protagoniste come Linda Nwakalor. "Abbiamo fatto quasi la partita perfetta, non siamo partite bene ma poi ci siamo riprese, nei momenti di difficoltà ci siamo compattate ed abbiamo fatto in corsa i cambiamenti necessari. Sapevamo che quelle di mercoledì non eravamo noi per niente, sapevamo quale era il nostro valore dall’allenamento e siamo riuscite a farlo vedere anche alle persone che sono venute a sostenerci al PalaBarton".

IL TABELLINO

Bartoccini Fortinfissi Perugia: Nwakalor 9, Samedy 10, Gardini 8, Polder 11, Dilfer 2, Lazic 11, Armini (L), Provaroni, Avenia. Non entrate: Rumori, Galic, Bartolini.

Allenatore Bertini.

E-Work Busto Arsizio: Omoruyi 5, Zakchaiou 8, Montibeller 18, Stigrot 2, Lualdi 10, Monza 2, Zannoni (L), Degradi 3, Bressan (L), Battista, Colombo. Non entrate: Olivotto, Mapelli.

Allenatore Musso.

Arbitri: Brunelli, Carcione.

Parziali: 25-21 25-21 25-17.

Note. Spettatori: 450. Durata set: 32', 27', 27'; Totale: 86'. Mvp: Nwakalor.

