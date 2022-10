Acea Perugia, quarta sconfitta consecutiva: l'Avezzano vince 49-3

30 ottobre 2022 a

Quarto ko consecutivo per l’Acea Rugby Perugia, che cade in Abruzzo sotto i colpi dell’Avezzano Rugby. Una sconfitta pesante nel risultato (49-3) e nella prestazione, con la squadra biancorossa mai in partita e già sotto sin dal primo tempo che si è chiuso sul 35-3.

La cronaca racconta di un Avezzano più in palla sul piano fisico e maggiormente lesto nell’imporre il proprio gioco. L’Acea dopo essersi portata in vantaggio con un calcio piazzato di Romei, ha subito la reazione dei padroni di casa. “E’ una sconfitta pesante – dichiara il Presidente Ruggero Renetti – che mi rammarica perché non siamo mai stati in partita. Per giocare a rugby servono altre qualità e soprattutto gli attributi. Non ci sono scuse di fronte a certe prestazioni e mi aspetto sin dalla prossima partita una risposta da parte della squadra. Gruppo giovane? Sì, ma tanti hanno già maturato diverse esperienze e poi questo non può giustificare una sconfitta così”.

A parziale attenuante rispetto al pesante passivo, la lunga lista di indisponibili con cui l’Acea ha affrontato la trasferta in Abruzzo: Alunni Cardinali, Farinacci, Rios, Palugini, Levantaci (infortunati), Thot e Fiala (squalificati).

