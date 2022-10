Perugia-Cittadella, altro ko interno del Grifo: 0-2

Foto: Lapresse

Brutta prova del Perugia già sotto dopo 12' ad opera di Beretta. Il raddoppio nel recupero con Magrassi

Il Grifo non dà seguito alla bella vittoria di Reggio Calabria (2-3) e perde ancora una volta in casa. Nel giorno del ricordo di Renato Curi (le squadre si sono fermate al 5' della ripresa, meravigliosa la coreografia della Curva Nord riaperta oggi dopo i lavori di restyling) il Perugia cade malamente in casa contro il Cittadella (0-2). I veneti di Gorini non vincevano da cinque turni (due sconfitte e tre pareggi) e avevano grosse difficoltà a trovare la via del gol, ma al Curi il Cittadella ha ottenuto con merito il successo in virtù di un atteggiamento tattico che ha messo in difficoltà i biancorossi fin dalle prima battute. Al 12' il primo gol ad opera di Beretta abile a girarsi in area eludendo la flebile marcatura di Sgarbi e a freddare Gori. In finale di tempo l'espulsione di Iannoni lascia la squadra di Castori in 10 uomini. Nella ripresa il Grifo ci prova ma le conclusioni a rete si contano sulle dita di una mano e nel finale il Cittadella, dopo un miracolo di Gori su conclusione da fuori, trova con Magrassi la rete del definitivo 2-0.

