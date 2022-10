Il sabato dei dilettanti: risultati e marcatori degli anticipi dall'Eccellenza alla Seconda categoria

Foto: Riccardo Manuali

Nel massimo torneo regionale Ellera sola in vetta, in Promozione A comanda il Padule San Marco

Un sabato 29 ottobre ricco di anticipi quello che è andato in scena oggi nei campionati dilettantistici dell'Umbria (in D era impegnato il Città di Castello, battuto in casa 2-0 dall'Arezzo), dall'Eccellenza fino alla Seconda categoria. In Eccellenza erano ben cinque le gare anticipate: la Narnese ha sbancato 0-1 San Sisto grazie a una rete di bomber Tramontano facendo perdere la vetta alla formazione di Carlo Valentini; l'altra capolista, l'Ellera, ha superato 2-0 a Spello la C4 grazie ai gol di Polidori e Colombi e si è portata così al primo posto da sola. Secondo in classifica a -1 (ma con una gara in più giocata) il Sansepolcro che ha castigato 2-1 il Cannara con Priorelli e il rigore di Essoussi, prima della perla rossoblù di capitan Raccichini. L'Atletico Bmg ha battuto 3-1 la Pontevecchio (doppietta di Passaquieti e rete di Sciacca per la squadra di Proietti, rigore della bandiera di Pero Nullo per i rossoverdi). Il derby lacustre Castiglione del Lago-Ventinella è finito 1-0 con gol all'85' di Bura.

In Promozione A un solo anticipo, Calzolaro-Padule San Marco, terminato 1-3 con gol decisivo al 92' di Bellucci per gli ospiti (le altre reti: al 15' Mariucci per il Padule e al 26' Grilli per il Calzolaro). Padule San Marco momentaneamente in vetta in attesa delle gare della domenica. L'ottava giornata del campionato di Prima categoria ha visto di scena invece due anticipi: Real Padule-Sulpizia 1-1 (reti: 25' pt Cuccolini (s), 1' st Pasquini (r)) e Valdipierle-Pistrino 0-3 (reti: 7' pt e 10' st Broggini, 17' pt Giovacchini). Una sola gara nel girone B con Passignano-Castiglione Vitellino finita 3-2: (reti: 4' pt e 24' st Genipi (p), 41' pt Biscaro e Palasku al 31' st (c), 45' st Spaccini (p)). Nel girone C, Costano-Atletico Gualdo Fossato 0-1 (rete: 15' pt Monacelli) e Real Virtus-Nocera Umbra 1-2 (reti: 9' pt Ascani e 25' st Fattorini (n), 44' st Pucci (r)). Finisce 0-0 la sfida nel girone D tra Castello e Montefranco. Tre, infine, gli anticipi per la quarta giornata di Seconda categoria. Nel girone B Virtus Foligno-Nuova Pontano 3-2 (reti: 37' pt Volpi, 3' st Cascini, 30' st Bonatti. Gli ospiti in gol al 40' e 42' st). Per il girone C Castel Giorgio-Polisportiva Ternana 2-1 (reti: 18' pt Laurenti per la Polisportiva, al 20' st Zannoni e al 25' st Tonelli) e Grs Terni Papigno-Allerona finisce 3-2 (reti: 44' pt Rotondi (g), 20' st Gulino (a), 26' st Comandini (g), 33'st Fantauzzi (g), 45' st Cima (a)).

