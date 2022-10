Perugia-Cittadella, riapre la Nord e omaggio a Curi: il Grifo vuole lasciare l'ultimo posto

30 ottobre 2022 a

Una domenica speciale. Che il Perugia è chiamato ad onorare al meglio contro il Cittadella. E’ il giorno della riapertura della Curva Nord che torna alla capienza massima consentita: 5.250 posti. E’ anche e soprattutto il 45esimo anniversario della scomparsa di Renato Curi che al 5’ del secondo tempo della gara odierna verrà onorato con una breve interruzione del match per ricordare il momento esatto della morte in campo del numero 8 biancorosso.

Insomma, le suggestioni non mancano. E per Dell’Orco e compagni dovranno fungere da scintilla per provare a tornare a vincere davanti al proprio pubblico a più di un mese e mezzo di distanza dall’ultima volta. E per lasciare l’ultimo posto in classifica. In caso di successo, i grifoni scavalcherebbero il Como ed il Venezia, ed aggancerebbero il Benevento. Rinvigorita dal successo ottenuto a Reggio Calabria contro la Reggina, la squadra di Castori va a caccia di conferme, di una prova di forza contro un avversario storicamente ostico, che con i grifoni non perde da 9 partite, ma che non sta vivendo la migliore delle stagioni. Anche e non solo perché lontano dal Tombolato non ha mai vinto.

LE SCELTE Il Grifo che si opporrà al Citta dovrebbe essere per dieci undicesimi il medesimo che si è imposto al Granillo. La sola novità sarà rappresentata da Luperini, destinato a prendere il posto dello squalificato Santoro. Kouan scalpita ma la sensazione è che parta dietro sia all’ex Palermo e Trapani che a Iannoni, più che convincente nel blitz in Calabria. Il cuore della mediana sarà completato da Bartolomei. Sulle fasce, Casasola a destra e Paz, favorito su Lisi ed il rientrante Beghetto. A protezione di Gori e data anche l’assenza di Rosi ed Angella, entrambi finiti ai margini, agiranno Sgarbi, Curado e Dell’Orco. Nel 3-5-2 di partenza, davanti si va verso la conferma del tandem che benissimo ha fatto una settimana fa: Melchiorri-Strizzolo. Il Cigno di Treia è in cerca del gol che in tre partite consecutive in B manca dal 2014. In panchina e considerata la presenza dei vari Di Carmine, Di Serio e Olivieri l’abbondanza non è un problema. Oltre ad Angella e Rosi, non convocati anche gli infortunati Matos e Furlan.

