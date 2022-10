Il Città di Castello è sconfitto al Bernicchi: l'Arezzo passa nell'anticipo di serie D

Finisce 2-0 per gli amaranto grazie ai gol di Diallo e Convitto, espulso Paparusso nella ripresa

Finisce 2-0 per l'Arezzo l'anticipo di serie D girone E giocato oggi sabato 29 ottobre al Corrado Bernicchi di Città di Castello. La formazione di Antonio Alessandria ha giocato bene e tenuto testa ai più quotati avversari ma alla lunga ha dovuto cedere sotto i colpi di Diallo (54') e Convitto (67'). Da segnalare anche un calcio di rigore parato dal portiere tifernate Nannelli al 27' della ripresa all'amaranto Pattarello e l'espulsione del difensore di casa Paparusso al 72'. Prima del match il presidente dei biancorossi, nonchè ex Arezzo, Paolo Cangi ha premiato con una maglia ricordo il giocatore Bernardo Mariucci per le 100 presenze in maglia Città di Castello. Con questa vittoria l'Arezzo allunga in classifica sui tifernati di ben sette punti.

IL TABELLINO

CITTA’ DI CASTELLO: Nannelli, Mariucci (83’ Sannia), Paparusso, Grassi, Gorini, Brunetti (43’ Tersini), Pupo Posada (78’ Pauselli), Massai (66’ Buono), Doratiotto (56’ Meneses), Calderini, Mosti. A disp: Aluigi, Mezzasoma, Mussi, Scarpini (allenatore: Antonio Alessandria)

AREZZO: Trombini, Risaliti, Convitto (80’ Samake), Settembrini, Pattarello (75’ Bramante), Lazzarini, Damiani (83’ Dema), Diallo, Zona (80’ Poggesi), Castiglia (89’ Forte), Pericolini. A disp: Viti, Bianchi, Bruni, Zhupa (allenatore: Paolo Indiani)

Reti: Diallo (54’), Convitto (67’)

Note: Ammoniti CDC: Brunetti (19’), Mariucci (52’), Pupo Posada (58’), Buono (79’), Calderini (94’); A: Castiglia (12’). Espulso Paparusso (72’).

