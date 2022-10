Olbia-Gubbio 1-3, doppietta di Arena più Spina: rossoblù sempre al primo posto

29 ottobre 2022 a

Gubbio sempre più spettacolare. I rossoblù di Braglia sbancano Olbia con il punteggio di 3-1 e si confermano al comando della classifica a quota 23 punti insieme all'Entella, vittoriosa a Fiorenzuola.

Super Gubbio in trasferta, imbattuto e con un solo gol subito: solo la Lazio come i rossoblù

Nell'undicesimo turno di Serie C il Gubbio si è imposto in Sardegna grazie a una doppietta di Arena e alla rete di Spina, che già dopo 41' hanno indirizzato il match dalla parte della formazione di Braglia. Nel finale di primo tempo la rete di Contini per i sardi.

Super Gubbio, Imolese travolta 3-0

Nella ripresa eugubini in controllo, con la possibilità sfiorata di arrotondare il punteggio. Solo l'Entella tiene il passo dei rossoblù, mentre il Cesena insegue a -2. Proprio i romagnoli saranno i prossimi avversari del Gubbio il 5 novembre a Cesena. Un vero e proprio big match al quale assisteranno tanti tifosi eugubini.

Gubbio, le big di A e B pazze di Arena ma il diesse Mignemi tiene il punto: "Ce lo coccoliamo"

