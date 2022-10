Perugia, anche Ivano Pastore tra i candidati per il ruolo di direttore sportivo

29 ottobre 2022 a

Nelle prossime settimane il presidente del Perugia, Santopadre, sceglierà il nuovo direttore sportivo. Tra i potenziali candidati spunta anche Ivano Pastore, caposcout dell’Ascoli ed ex diesse di Rimini, Casertana e Viterbese. Altre possibili strade ricondurrebbero a Comotto, Rubino, Zamuner, Collauto, Nember. Ma la scelta non sembra comunque imminente.

Intanto il Grifo si prepara al match contro il Cittadella e tira un sospiro di sollievo. Perché contro i veneti, Federico Melchiorri ci sarà. L’attaccante marchigiano ha smaltito in appena 24 ore l’attacco febbrile che lo ha costretto a saltare la seduta di giovedì mattina. E venerdì 28, al Fioroni di Ellera si è allenato regolarmente insieme ai compagni.

Un’ottima notizia perché il tecnico Castori - che sabato 29 non terrà la conferenza stampa pre gara - può così contare su uno dei biancorossi più in forma. Se non il più brillante della truppa. Appuntamento al Curi domenica 30 ottobre alle 16,15.

