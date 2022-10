Tennis, Jannik Sinner esce ai quarti al torneo di Vienna. Medvedev vince in due set

28 ottobre 2022 a

Tennis, esperienza poco felice per Jannik Sinner all'Erste Bank Open, Atp 500 dotato di un montepremi di 2.489.935 euro che si sta disputando sul veloce indoor di Vienna, in Austria. Il 21enne di Sesto Pusteria è stato battuto ai quarti di finale in due set dal russo Daniil Medvedev, numero 4 del ranking, con il punteggio di 6-4 6-2.

