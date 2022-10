Bari-Ternana, Lucarelli senza Coulibaly: Falletti gioca o no?

Foto: Principi

Le ultime in casa rossoverde in vista del match di stasera al San Nicola

28 ottobre 2022

Nella odierna trasferta di Bari situazione dell’infermeria della Ternana identica rispetto alla gara casalinga di sabato scorso contro il Genoa. Infatti oltre all’infortunato di lungo corso Capuano (finito k.o. contro il Palermo e attualmente convalescente dopo la re-inserzione del tendine distale del bicipite femorale sinistro eseguita dal professor Zanon presso “Columbus Clinic Center” di Milano lo scorso 13 ottobre) rimane indisponibile Coulibaly (in graduale ripresa dopo la lesione al retto femorale sinistro subita un paio di settimane fa). Inoltre restano a casa (scelta tecnica) Mazzarani e Spalluto mentre tra i 26 convocati in ritiro da ieri sera a Bari (dopo trasferimento in pullman) entrano Capanni e Rovaglia. Tuttavia entrambi sembrano destinati alla tribuna così come il terzo portiere Vitali. Top secret modulo e formazione di partenza, anche se appare probabile il ritorno di Palumbo sulla trequarti, con l’inserimento dal primo minuto di Agazzi in mediana e con lo "scivolamento" in panchina di Falletti.

