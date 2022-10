Città di Castello-Arezzo al Bernicchi, l'ex Calderini: "Vogliamo prolungare la serie positiva"

Remo Bellucci 28 ottobre 2022 a

Manca solamente un giorno per il super match Città di Castello-Arezzo. La posta in palio è alta, poiché i tifernati quarti in classifica, sono distaccati dalla capo classifica Arezzo di soli 4 punti. La squadra del presidente Paolo Cangi proviene da quattro risultati utili consecutivi, e in più tra le mura amiche in tre gare ha ottenuto sette punti, frutto di due vittorie e un pareggio. “Quello di sabato sarà un turno molto importante e noi vogliamo prolungare la striscia positiva”. Parole di Elio Calderini che giocherà una delle sue partite da ex. Per ben due stagioni il funambolico attaccante ha vestito la maglia amaranto, la prima volta quando era ancora un ventenne, per poi farci ritorno da leader nella passata stagione con il mercato dicembrino.

“Dalla mia esperienza posso dire che dovremo cercare di fare in modo che non prendano margini su di noi perché se si esaltano poi, grazie anche al caloroso pubblico che hanno, diventano difficili da arginare. Sarà una partita importante per la nostra corsa al primo posto, ma lo sarà anche per loro che cercheranno con questa gara di migliorare ancor di più la loro leadership. E poi non dimenticherei il fatto che certamente vorranno riscattare il primo passo falso che hanno commesso tra le mura amiche contro il Ponsacco. Insomma gli elementi per far pensare ad una sfida caldissima ci sono tutti”.

“Siamo in un buonissimo momento - conclude il capitano -, tutto dipende da noi. Siamo tutti giocatori di grande qualità e grazie a questo possiamo tenere costantemente un'intensità altissima per tutta la partita. Per questo motivo io sono molto fiducioso”.

BIGLIETTERIA La società del Città di Castello ricorda che, in occasione della giornata biancorossa, gli abbonamenti non saranno validi. Per i tifosi locali la biglietteria resterà aperta anche prima della gara. Il biglietto unico è di 12 euro. Il ridotto (under 16/over 70) è di 6 euro.

