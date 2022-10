Sagrantino Running, due giorni tra sport e natura: il programma dell'evento a Montefalco

28 ottobre 2022 a

Manca davvero poco alla terza edizione della Sagrantino Running - The Wine Trail. Sabato 29 e domenica 30 ottobre ci sarà la due giorni di sport e natura. Già dai primi numeri degli iscritti, l’evento si conferma anche sempre più internazionale. Degli 850 pettorali pronti per i trail competitivi sono rappresentate 17 nazioni. Grandi numeri anche per le altre iniziative in programma: 200 gli iscritti alla Run&Walk non competitiva, 200 all’Enogastrocamminata, 60 alla Nordic Walking e 40 per “Bimbi in cammino”. Il programma della manifestazione - inserita nel calendario regionale Fidal Umbria e organizzata dall’Associazione Athena Asd - è fitto di eventi.

Partenza e arrivo da Montefalco, transito a Bevagna e passaggio in oltre 10 cantine, molte delle quali concederanno l'esclusivo privilegio di correre tra le loro barricaie. Il Sagrantino Wine Trail si conferma come un suggestivo easy Wine Trail tra cantine e vigneti dell’omonima zona. Si inizia sabato 29 ottobre alle 10.30 con il Nordic Walking sotto la guida dell’istruttrice Francesca Fusco. Dalle 10.45 Enogastrocamminata del Sagrantino, passeggiata di 6,5 km con pranzo itinerante. L’itinerario si sviluppa su un percorso ad anello con partenza dalla piazza del Comune.

Nel dettaglio, si potranno visitare frantoi e cantine della zona. Il programma del Sagrantino Wine Trail prosegue sabato 29 ottobre dalle 15.30 con le Sagrantino Run Young. Poi domenica 30 alle 8.30 Ultra Trail del Sagrantino 45 km; alle 9 Medio Trail di 25 km; 9.30 Corto Trail di 13 km e 9.35 Run&Walk non competitiva di 13 km; quindi 9.45 Bimbi in Cammino. Per info c’è il sito www.sagrantinorunning.it e l’indirizzo mail [email protected]

