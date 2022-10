Perugia, Melchiorri febbricitante rischia di saltare la gara col Cittadella

Foto: lapresse

Curado ha recuperato, alle 18 messa in ricordo di Curi

Carlo Forciniti 28 ottobre 2022 a

a

a

In casa Perugia è scattato un piccolo allarme. Perché alla seduta di ieri svoltasi al Fioroni di Ellera, non ha partecipato Federico Melchiorri, febbricitante. La speranza è che il Cigno di Treia possa smaltire in tempi brevi l’attacco febbrile e dare piena disponibilità per la sfida contro il Cittadella. Il tempo per rimettersi, dato che il Grifo gioca domenica, non manca. All’allenamento e data l’assenza di Melchiorri, ha preso parte anche il giovane attaccante della Primavera, Ebnoutalib Younes. Buone notizie sul fronte Curado. Il difensore è rientrato in gruppo. Con il “Citta” non ci saranno lo squalificato Santoro, gli infortunati Beghetto, Matos, Furlan, oltre a Rosi e Angella finiti ai margini. Intanto, oggi pomeriggio alle ore 18 e nel piazzale antistante lo spogliatoio del Perugia, don Mauro Angelini celebrerà la messa in ricordo di Renato Curi.

Filippo Ranocchia, primo gol in A con il Monza a San Siro contro il Milan: i complimenti della Juve

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.