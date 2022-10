La Curva Nord riapre in occasione di Perugia-Cittadella: ora è ufficiale

E' arrivato l'ok della commissione per il pubblico spettacolo

In occasione dell’incontro di calcio del campionato di serie B Perugia-Cittadella, riaprirà ufficialmente ai tifosi biancorossi la curva nord. Il via libera è stato formalizzato questa mattina, 27 ottobre, a seguito della riunione della commissione provinciale per il pubblico spettacolo. I tifosi del Grifo, pertanto, potranno tornare a calcare gli spalti della nord, settore completamente riqualificato in conseguenza dei lavori sulla struttura che hanno riguardato anche il piazzale antistante il settore. Sono in corso di completamento, invece, i lavori per il completo rinnovamento dei servizi igienici che saranno fruibili a partire dalla prossima partita casalinga. Per il match col Cittadella saranno comunque a disposizione dei bagni chimici.

“Siamo contenti di poter annunciare ufficialmente la riapertura della curva – sottolinea l’assessore allo sport Clara Pastorelli– che tornerà a riempirsi di tifosi domenica nella gara del Perugia con il Cittadella. E’ motivo di particolare soddisfazione, inoltre, che l’inaugurazione del settore rinnovato avverrà in concomitanza con la celebrazione da parte dei tifosi di una ricorrenza di particolare significato per tutti i perugini, ossia l’anniversario della scomparsa di Renato Curi, uno dei simboli del Grifo cui non a caso è intitolato lo stadio. Pensiamo che idealmente la nord rinnovata possa rappresentare un omaggio alla memoria di Renato Curi. Credo che al di là di alcuni ritardi, di cui ci scusiamo ma che sono motivati da difficoltà connesse al periodo particolare che stiamo vivendo, c’è soddisfazione perché per la prima volta dopo 50 anni di storia, la parte più viva del nostro stadio, ossia la curva nord, è stata oggetto di una ristrutturazione completa che ha consentito di riportala ad una capienza del 100%. Oggi restituiamo ai cittadini ed ai tifosi un settore più sicuro ed accogliente”.

