Bari-Ternana, quando l'ex Partipilo fece piangere i galletti

Torna domani sera una sfida dal grande fascino, il primo incontro nel 1927

Quella tra Bari e Ternana è una sfida con una lunga tradizione, cominciata nell’ottobre 1927. Le due squadre si sono affrontate in Puglia in ben 24 occasioni, di cui una relativa ai play-off di Serie C. Il terreno dei biancorossi non evoca certo ricordi piacevoli per i tifosi delle Fere. Ci sono voluti addirittura 75 anni prima che la Ternana riuscisse a ottenere una vittoria sul campo. Il primo successo era infatti arrivato a tavolino, nel gennaio 1984, a causa di una lattina che aveva colpito il capitano Lele Ratti ad un braccio.

Ci sono poi le funeste memorie del giugno 2002, quando al "San Nicola" le Fere di Bruno Bolchi trovarono la retrocessione in Serie C1. E c’è anche l’amarezza per l’immeritata eliminazione dai playoff nel luglio 2020, con Fabio Gallo alla guida. Detto ciò, nonostante il bilancio rimanga ancora largamente sfavorevole, negli ultimi diciannove anni i rossoverdi sono stati capaci anche di raccogliere delle belle soddisfazioni, ultima delle quali il successo nel novembre 2020 impreziosito da una doppietta di Partipilo, barese di nascita. In totale, 14 sono state le vittorie del Bari; 5 sono stati i pareggi, di cui l’ultimo in una gara di campionato nel lontano febbraio 1980 (escludendo dunque la sfida di Play-Off); 5 invece le affermazioni esterne della Ternana, ottenute sotto le guide tecniche di Meregalli, Beretta, Brini, Tesser, Lucarelli. La differenza reti è uno schiacciante 38-18 in favore del Bari.

