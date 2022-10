Gubbio, le big di Serie A e B su Arena. Il diesse Mignemi ammette: "Lo seguono in tutte le partite"

Euro Grilli 27 ottobre 2022 a

“Entella, Cesena e Reggiana e poi Siena, Rimini e Ancona che possono dare filo da torcere. Il Gubbio? Siamo una buona squadra e ci batteremo fino alla fine. Siamo stati costruiti per fare un buon campionato e non molleremo mai”. Davide Mignemi, il diesse, parla sempre poco ma quando lo fa non dice cose scontate. “Il nostro è un programma diverso da quello delle cosiddette big che hanno speso almeno il doppio del nostro budget. Noi facciamo minutaggio, vogliamo valorizzare i ragazzi e siamo tra le squadre più giovani del campionato”. Entella, Cesena, Reggiana: sì ma il Gubbio ha un Braglia in più nel motore e la squadra rossoblù per ora è prima in classifica. “Piero è un grande allenatore e speriamo di restare il più a lungo possibile nei piani alti: si respira meglio”.

Sorride il direttore sportivo venuto dalla Sicilia che tra le tante cose rivendica la sua attenzione su Alessandro Arena (Photo Studio): “Non c’è stato qualcuno che me lo ha segnalato, io ho sempre seguito le partite del calcio siciliano e quando mi sono accorto che questo ragazzo in Eccellenza con il Marina di Ragusa stava facendo cose importanti ho cominciato a seguirlo. E quando c’è stata la possibilità l’ho portato a Gubbio”. Ora per il “picciotto” si parla di grandi club, addirittura oltre Manica. “Non mi risulta. Ma ci sono squadre di A e B che lo seguono tutte le domeniche”. Quindi se ne andrà presto? “Chi l’ha detto? Arena è un nostro tesserato, è un ragazzo fantastico e ce lo coccoliamo”.

Ora per la capolista Gubbio due trasferte terribili: Olbia e Cesena. “Saranno due partite difficilissime, a cominciare da Olbia. Dovremo giocare come se fosse una finale, con il coltello tra i denti e l’elmetto in testa”.

Snodo cruciale della stagione, è d’accordo?

“Sono due partite che ci diranno di più su che tipo di campionato andremo a fare”. Ma i tifosi rossoblu già sognano in grande.

