A1 femminile, si fa male capitan Guerra e la Bartoccini si arrende a Macerata

Contro la neo promossa finisce 3-1, seconda sconfitta consecutiva per la FortInfissi Perugia

La Bartoccini-Fortinfissi Perugia perde capitan Guerra nelle acque agitate di metà primo set e con lei la rotta per la gestione del match, le umbre provano a riorganizzarsi e reagire nel terzo set ma una cinica CBF Balducci HR Macerata, non perde l'occasione e fa bottino pieno vincendo 3-1 (25-21 25-17 22-25 25-19 i parziali.

"C’è grande dispiacere per l'infortunio di Anastasia - spiega Bartolini -, e per la partita, in palio c'erano punti importanti, dobbiamo pensare subito a rimetterci perché anche domenica avremo una gara altrettanto cruciale". Visto il calendario subito a lavoro per rimettersi in carreggiata. - "Dobbiamo ripartire dall’unità e dalla grinta che abbiamo fatto vedere nel terzo set, lavoreremo sui fondamentali come la ricezione ed il primo e secondo tocco e per lavorare quindi meglio come squadra".

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Ricci 5, Abbott 11, Cosi 7, Malik 23, Fiesoli 11, Molinaro 12, Fiori (L), Quarchioni. Non entrate: Poli, Napodano (L), Milanova, Okenwa. Allenatore Paniconi. BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA: Lazic 18, Bartolini 5, Samedy 15, Guerra 5, Polder 8, Dilfer 4, Armini (L), Gardini 2, Provaroni 1, Avenia, Galic. Non entrate: Nwakalor, Rumori (L). Allenatore Bertini. Arbitri: Caretti, Verrascina. Spettatori: 750

Durata set: 27', 29', 32', 29'; Totale: 117'. MVP: Fiesoli

