Prima sconfitta per lo Junior di Tarpani e Passaro: Forte dei Marmi passa a Perugia

Arriva la prima sconfitta nel campionato 2022 di serie A1 maschile per lo Junior Tennis Perugia M Plus Performance. Nell’anticipo della quarta giornata, i perugini di capitan Tarpani sono stati superati in casa 4-2 dal Tennis Club Forte dei Marmi.

Situazione ampiamente compromessa dopo i primi quattro singolari, con il solo Francesco Passaro (nella foto Fasi) vincitore molto agevolmente del giovanissimo Lorenzo Carboni. Nulla hanno potuto Gilberto Casucci e Tomas Gerini, superati rispettivamente da Matteo Furlanetto e Inigo Cervantes. Bruciante invece il ko del romano Gian Marco Moroni, che in vantaggio di un set è stato rimontato dall’esperto Walter Trusendi, capace di cogliere un punto determinante per il successo dei toscani.

Nei doppi, affermazione per Moroni insieme all’eugubino Andrea Militi Ribaldi mentre Passaro e Casucci non sono riusciti nell’impresa di strappare il punto del pari, battuti da Cervantes e Marrai. Lo Junior Tennis Perugia M Plus Performance tornerà in campo domenica 30 ottobre, sempre tra le mura amiche di via XX settembre, contro gli altoatesini del Tc Rungg.

