Cosmi: "In Croazia sono rinato. Nel calcio italiano troppe cose poco chiare"

"All'estero sono rinato. In Croazia ho capito di aver perso gli ultimi dieci anni. In Italia non si può più stare, troppe ingerenze" è il pensiero di Serse Cosmi intervistato da Repubblica. Il tecnico umbro da un paio di mesi allena il Rijeka, subentrato dopo un inizio complicato stanno arrivando le prime soddisfazioni anche se la classifica resta precaria. "Qui ho capito subito la differenza: il rispetto dei ruoli, delle persone. Per me è stata una catarsi, la definisco così. Anche se non è una società di alta classifica, il Rijeka ha strutture incredibili, una società seria. Vado di nuovo ad allenare felice, con tanta voglia di fare il mio lavoro. Da tanto tempo non mi capitava più. Magari avessi avuto il coraggio di andarmene via prima" aggiunge. Cosmi - sette punti in altrettante partite nella sua esperienza croata - negli ultimi anni è sempre subentrato, tranne nel 2015 a Trapani, subendo anche un esonero nella sua Perugia.

A sentire Cosmi le cose non potrebbero andare meglio: "Ho scoperto un mondo diverso. Parlo in inglese, mi diverto, insegno, trasmetto le mie conoscenze. A parte che i posti, la costa di Opatija dove vivo, sono bellissimi. Mi è tornato l'entusiasmo, alleno volentieri. Ho il piacere del confronto quotidiano". E ancora: "Non sono l'unico a pensarla così. Ne ho parlato con altri colleghi e sono d'accordo con me. Il problema del calcio italiano sono le troppe cose poco chiare. Le ingerenze. Le commistioni dei ruoli. Come si risolve? Nella maniera più drastica: cambiando gli uomini".

Uno sfogo molto duro verso il calcio italiano. E Cosmi spiega anche perché non abbia pensato prima a fare un'esperienza all'estero: "Era un preconcetto. L'assurda convinzione che il calcio sia solo in Italia. Ora mi chiedo: ma chi me l'ha fatto fare di sprecare tanto tempo? Ho scoperto un mondo diverso".

