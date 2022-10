Perugia, riapertura Curva Nord del Curi: decisione in extremis per il Cittadella

Domenico Cantarini 26 ottobre 2022 a

a

a

Da Palazzo dei Priori professano ottimismo, più realismo e qualche incertezza in più filtra invece da Pian di Massiano ma la curva Nord dello stadio Curi, oggetto da mesi di lavori di restyling, dovrebbe riaprire al pubblico in occasione della sfida di domenica tra Perugia e Cittadella (ore 16.15). Il condizionale è ancora d’obbligo, in particolare per il rinvio che si era reso necessario due settimane fa nonostante l’annuncio ufficiale della riapertura, da parte dell’amministrazione comunale, avvenuto solo pochi giorni prima.

Grifo, doccia fredda dal Comune: "La Curva Nord resta chiusa anche contro il Sudtirol"

I ritardi erano stati motivati con condizioni meteorologiche avverse e difficoltà nel reperimento di materiali, poi il cantiere è ripartito, anche se un po’ a fatica, ma nella giornata di martedì 25 ottobre c’è stata una discreta accelerata.

Dopo il consolidamento della struttura, il montaggio dei nuovi gradoni e il rifacimento dei servizi igienici, mancano alcune opere di completamento a terra che dovrebbero essere portate a termine in queste ore.

Curva Nord chiusa, gli abbonati del Perugia vanno in Gradinata

Per giovedì è stato fissato il sopralluogo della Commissione provinciale di vigilanza che è chiamata a mettere l’ultima parola sull’agibilità. L’ente preposto farà una valutazione dello stato dell’arte, ma non è escluso che la decisione definitiva, se dovessero mancare poche opere accessorie, possa arrivare anche il giorno prima della gara. Intanto comunque il Perugia sta per comunicare le modalità di prevendita che, per la Nord, dovrebbero prevedere un biglietto “unico” da utilizzare eventualmente anche per la gradinata se la riapertura della curva dovesse slittare ancora.

Perugia, oggi si decide sulla riapertura della Curva Nord

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.